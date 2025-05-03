شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وتجمعات للفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل والمربعات السكنية في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى تفجير روبوتات مفخخة شمال القطاع.

