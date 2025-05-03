شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية: ضبط 1.5 مليون حبة كبتاغون مهربة بميناء جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب "الكبتاغون" عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "ألواح عازلة" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على (1,586,118 حبة) من مادة الإمفيتامين المخدر "الكبتاجون"، مخبأة في التجاويف الخاصة بالألواح.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.