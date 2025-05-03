شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: إسرائيل تجاوزت القانون والأعراف الدولية منذ اليوم الأول للحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي والأعراف الدولية منذ اليوم الأول لحرب الإبادة التى شنتها على قطاع غزة، وأنها لم تلتزم بأي من القوانين الدولية، فيما تسعى إلى فرض منطق "شريعة الغاب" و"سيطرة القوة".

وقال الدكتور أبو زنيط، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الجمعة، إن السياسات الإسرائيلية والأمريكية تعيد العالم إلى عصور ما قبل التاريخ، وذلك من خلال تجاهل القوانين والمعايير الإنسانية، وهو ما سيترك تداعيات خطيرة، ليس فقط على إسرائيل والولايات المتحدة، بل على جميع الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن "العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقوم على مبدأ استخدام القوة المفرطة، إذ تؤمن بأن ما لا يأتي بالقوة، يأتي بمزيد من القوة، وهو ما يتجلى بوضوح في سياساتها الحالية تجاه قطاع غزة"، موضحا أن نشأة إسرائيل نفسها كانت مخالفة للقانون الدولي، إذ إنها لم تلتزم بتطبيق قراري الأمم المتحدة 181 و194، رغم أنهما كانا أساسا للاعتراف الدولي بها.

وتابع "إننا في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية، وحركة /فتح/، تمكنا من استصدار قرارين في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة، لكنهما قوبلا بالفيتو الأمريكي"، متابعا أن الولايات المتحدة، تمثل القوة الحامية لإسرائيل في المنطقة.