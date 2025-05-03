شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع قياسى للاستثمارات الأجنبية المتدفقة نسبة 63,6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على المغرب، ارتفاعا قياسيا خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأفاد تقرير لمكتب الصرف المغربي حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ حوالي 9,16 مليار درهم خلال هذا الفصل، مسجلا ارتفاعا بنسبة 63,6% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف التقرير أنه "المداخيل المتأتية" من هذه الاستثمارات ارتفعت بدورها بنسبة 24,6 % لتبلغ أكثر من 12,9 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 20,8 % إلى 3,81 مليار درهم.

وفي مقابل ذلك، انخفض تدفق صاف الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 59.5 %، مسجلا 388 مليون درهم فقط ، مشيرا إلى أن المداخيل، تراجعت بنسبة 14,8 % إلى 3,87 مليار درهم، والنفقات بنسبة 22,6 % إلى 4,26 مليار درهم.