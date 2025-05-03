شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة بسوريا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

وفيما يلي أبرز الأحداث خلال الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي تشنه على سوريا:

أكدت مصادر في القيادة العسكرية السورية أن الطيران التركي أرسل إشارات تحذيرية وتشويش على المقاتلات الإسرائيلية لمغادرة أجواء سوريا.

مواقع إعلامية محلية سورية تتحدث عن هبوط مروحية إسرائيلية في محافظة السويداء لمدة دقائق معدودة ثم حلقت نحو الجولان السوري المحتل.

الأهداف التي استهدفتها إسرائيل في الساعة الأخيرة: هي فوج المدفعية بريف درعا في منطقة ازرع والفوج 41 في محيط بريف دمشق حرستا ومستودعات مهجورة لإدارة المركبات بريف دمشق التل. ومستودعات معامل الدفاع بريف حماه مصياف وكتيبة الدفاع الجوي في رأس الشعرة.

غارة إسرائيلية أخرى على الفرقة الأولى في الكسوة بريف دمشق الجنوبي، مع استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء.

استهدفت غارة جوية إسرائيلية أخرى الفوج 175 قرب منطقة إزرع في ريف درعا الشرقي قبل قليل، حيث سُمع دوي الانفجار في ريف السويداء الغربي.

إسرائيل تشن غارتين على مدينة التل بريف دمشق و6 غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة مع استمرار تحليق الطائرات الحربية حربية الإسرائيلية في أجواء درعا والسويداء والقنيطرة.

القوات الجوية الإسرائيلية شنت غارات على نقاط عسكرية سورية في محيط قرية شطحة في سهل الغاب بريف محافظة حماة مما تسبب بإصابة عنصرين من الجيش السوري.

مصادر تتحدث عن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على نقاط عسكرية بمنطقة الشعرة في ريف اللاذقية السوري.

أفادت مصادر بدوي انفجار قوي في محيط ضاحية حرستا بريف دمشق مع تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي.

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بـ7 غارات جوية محيط مدينة حرستا. مما تسبب بسقوط 4 إصابات ومقتل شخص واحد حتى الآن. واستهدف الطيران الإسرائيلي كتيبة الصواريخ بالقرب من قرية موثبين ومواقع عسكرية في التلول الحمر غربي محافظة درعا ومحيط إزرع بريف درعا.