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البرلمان العربي يدين الغارات على محيط القصر الرئاسي في سوريا

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دان البرلمان العربي، الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.
وقال البرلمان في بيان الجمعة: إن تلك الغارات تأتي امتدادًا للانتهاكات والتعديات السافرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية.

الانتهاكات المتكررة للاحتلال

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بالتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال ضد سوريا.
وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت بشأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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