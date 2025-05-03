شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف محيط دمشق وغرب سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت غارات جوية إسرائيلية محيط العاصمة السورية دمشق وغرب سوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن 4 أشخاص أصيبوا جراء استهداف طيران الاحتلال محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.



‌كما أفادت "سانا"، بشن غارات لطيران الاحتلال على محيط مدينة إزرع، وعلى محيط بلدة موثبين في ريف درعا.



غارات طيران الاحتلال

‌وأكدت "سانا" أن غارات طيران الاحتلال شملت محيط مدينة حرستا بريف دمشق، ومحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.