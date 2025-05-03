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الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف محيط دمشق وغرب سوريا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف محيط دمشق وغرب سوريا

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الدمام - شريف احمد - استهدفت غارات جوية إسرائيلية محيط العاصمة السورية دمشق وغرب سوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن 4 أشخاص أصيبوا جراء استهداف طيران الاحتلال محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.


‌كما أفادت "سانا"، بشن غارات لطيران الاحتلال على محيط مدينة إزرع، وعلى محيط بلدة موثبين في ريف درعا.

غارات طيران الاحتلال

‌وأكدت "سانا" أن غارات طيران الاحتلال شملت محيط مدينة حرستا بريف دمشق، ومحيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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