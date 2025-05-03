شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ورئيس الجبل الأسود يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لتهدئة شاملة بالإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، الجهود المبذولة للتوصل لتهدئة شاملة بالإقليم، ووقف الحرب على غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

وبحث الجانبان - جاء لقائهما الجمعة في مدينة تيفات الساحلية - العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة والنقل والاستثمار والاقتصاد الرقمي والصحة، وتعزيز التنسيق القائم في مكافحة الإرهاب ضمن "مبادرة اجتماعات العقبة".

وأكد العاهل الأردني - طبقا لبيان الديوان الملكي، بحضور الأمير غازى بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له - أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، ثمن الرئيس ميلاتوفيتش دور الأردن في نشر قيم الوئام بين الأديان، معربا عن حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

تضمنت زيارة الملك عبد الله الثاني جولة في ميناء "بورتو مونتينيغرو"، الذي يضم مرافق سياحية عديدة.

وكان رئيس جمهورية الجبل الأسود في مقدمة مستقبلي الملك في مطار تيفات.