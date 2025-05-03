شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 30 فلسطينيًا وعشرات المصابين في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيمة عزاء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وارتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 30 فلسطينيًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.في السياق ذاته، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة غزة.وترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.