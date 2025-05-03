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العدوان على غزة.. استشهاد 30 فلسطينيًا وعشرات المصابين في 24 ساعة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيمة عزاء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وارتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 30 فلسطينيًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على غزة - أرشيفية

العدوان على غزة

في السياق ذاته، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة غزة.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
الدمار يسيطر على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة- أ ف ب

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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