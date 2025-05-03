شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بسجن رئيس الحكومة التونسية الأسبق على العريض 34 عاما فى قضية التسفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة تونسية بالحكم على على العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة بالسجن 34 عاما فى ما يعرف بـ"قضية التسفير".

وقالت هيئة الدفاع عن على العريض إن موكلها القابع بالسجن فى تونس منذ 2022 خضع لمحاكمة عن بعد دون حضور أى من المتهمين.

يشار إلى أن العريض تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية فى فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة فى سوريا.