الخليج اليوم .. غارات أميركية جديدة على ميناء رأس عيسى بالحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع 4 غارات على أميركية اليوم الجمعة على مواقع تابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف في الحديدة.

يأتي ذلك فيما تواصل جماعة الحوثي احتجاز نحو 15 سفينة في ميناء رأس عيسى وذلك رغم قصف الولايات المتحدة للميناء في 17 أبريل/نيسان الماضي.

ووفق وسائل إعلام محلية يمنية طلبت جماعة الحوثي هذه السفن بالتوجه إلى الأرصفة المجاورة لإفراغ المشتقات النفطية بطرق بدائية وذلك رغم الحظر الأمريكي على شحن الوقود للموانئ الخاضعة للحوثيين.

تأكيد بريطاني

وكانت الهيئة البحرية البريطانية أكدت في بيان الخميس، أن "مسلحين لمليشيات الحوثي صعدوا إلى متن السفن وأطلقوا أعيرة نارية وأجبروها على الانتقال إلى الأرصفة الجانبية لتفريغ حمولتها".

وأوضحت أن "هذه الحوادث المبلغ عنها تعزز التهديد الذي تتعرض له السفن التي تزور الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث من المحتمل أن يتم احتجازها أو منعها من المغادرة بأمان".

وقصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى في 17 أبريل/نيسان الماضي بسلسلة من الغارات مما دمر منظومة التفريغ بالكامل وأخرجه عن الخدمة.

ومنذ ذلك الحين، تحاول جماعة الحوثي إجبار 15 ناقلة نفط وغاز للتفريغ بشكل مباشر إلى مقطورات على الشاطئ في رأس عيسى وهي طرق تتطلب معدات متخصصة، وبروتوكولات سلامة صارمة، وتنسيقاً لوجستياً دقيقاً لضمان التفريغ الآمن.