شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن مقتل 10 عناصر إرهابية بإقليم شبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع القوات المحلية، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد عناصر إرهابية فى منطقة "هررت" قرب مديرية "آدم يبال" فى إقليم شبيلى الوسطى (جنوب شرق الصومال)، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 10 عناصر إرهابية.



وذكر الجيش الصومالى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الجمعة/ - أن الحكومة تعمل على مضاعفة جهودها لدعم تلك القوات، مشددة على أهمية تضافر الجهود الوطنية لدحر الجماعات المسلحة وتأمين البلاد.