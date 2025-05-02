شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط يؤكد للشرع رفضه مطالب البعض بالحماية الدولية للدروز فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس السورى المؤقت أحمد الشرع، اليوم الجمعة فى قصر الشعب بدمشق وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمى الاشتراكى.

وجاء استقبال الشرع لجنبلاط، بصحبة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

أكد جنبلاط للشرع رفضه مطالب البعض بالحماية الدولية للدروز فى سوريا، مشيرا إلى رفضه فكرة الانفصال.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أدانت الرئاسة السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وطالبت الرئاسة السورية المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، داعية الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات.

كما شدد البيان الرئاسي ‌‏ان الاعتداءات الداخلية والخارجية التي تستهدف سوريا لن تنحج في إضعاف الشعب السوري.

وفي سياق اخر؛ شددت الرئاسة السورية علي أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات في سوريا