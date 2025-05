شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق يهدد أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أمن سوريا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الغارة الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس على محيط القصر الرئاسي في مدينة دمشق تمثّل انتهاكًا خطيرًا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي دليل على نهج الاحتلال القائم على تأجيج الصراعات وتوتير الأوضاع في الشرق الأوسط.وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وأمن شعبها الشقيق. وشدد على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن أمن سوريا واستقرارها يعدان ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي.