شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق يهدد أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الغارة الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس على محيط القصر الرئاسي في مدينة دمشق تمثّل انتهاكًا خطيرًا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي دليل على نهج الاحتلال القائم على تأجيج الصراعات وتوتير الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وأمن شعبها الشقيق. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وأمن شعبها الشقيق. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#المملكة تجدد رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها— صحيفة اليوم (@alyaum) May 2, 2025
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