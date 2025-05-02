شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة بجنوب سوريا ومستعدون لدخول القرى الدرزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن قواته تنتشر فى جنوب سوريا ومستعدة لدخول القرى الدرزية.

يأتي ذلك فى ظل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلى استغلال ورقة الدروز كذريعة لدخول الأراضي السورية وتقسيم البلاد إلى دويلات مما يضعفها.

أمس الخميس، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا.

ويأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها واحتلالها لأراضي بدمشق.