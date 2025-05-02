شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سوريين من طائفة الدروز للعلاج فى دولة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة إجلاء خمسة مواطنين دروز سوريين لتلقي العلاج في دولة الاحتلال اليوم الجمعة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إجلاء المصابين إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 19 و43 عامًا، وبعضهم أصيب بجروح قبل أيام بعضهم مصاب بشظايا، بينما أصيب آخرون بجروح في الأطراف والظهر.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أدانت الرئاسة السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي أمس؛ مشيرا الي ان القصف الإسرائيلي يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري.

وطالبت الرئاسة السورية المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، داعية الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات.

كما شدد البيان الرئاسي ‌‏ان الاعتداءات الداخلية والخارجية التي تستهدف سوريا لن تنحج في إضعاف الشعب السوري.

وفي سياق اخر؛ شددت الرئاسة السورية علي أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات في سوريا.