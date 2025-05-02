شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت جامعة الدول العربية، الغارات التى شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلى على أهداف فى محيط القصر الرئاسى بدمشق.



وشددت الأمانة العامة للجامعة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - على أن تلك الغارات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا ومدانا على سيادة سوريا، وأنها تمثل حلقة فى سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الاسرائيلية على الإقليم السورى بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل فى الشئون الداخلية والتغول على أراضى سوريا.



وطالبت مجلس الأمن الدولي، بوضع حد لهذه الاعتداءت الاسرائيلية التى تهدد باشعال الأوضاع فى المنطقة.