شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد رفضها القاطع لاعتداءات الاحتلال على محيط القصر الرئاسى فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات، لـ الغارة الجوبة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق.

جددت السعودية، بحسب بيان الخارجية، رفضها القاطع لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف سـيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها.

وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة؛ يفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.