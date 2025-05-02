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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن نفاد الغذاء والماء والوقود في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى فتح المعابر الإنسانية في غزة، لوصول المساعدات والإمدادات لمستحقيها.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولجا تشيريفكو اليوم إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت جميع منافذ الدخول أمام تدفق البضائع منذ شهرين.
فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا.
وتعرضوا لإطلاق النار على طول الطريق، ووصلوا إلى ملاجئ مكتظة، حيث تقصف الخيام وكل المرافق.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولجا تشيريفكو اليوم إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت جميع منافذ الدخول أمام تدفق البضائع منذ شهرين.
نفاد معظم مخزونات الغذاء في غزةوأوضحت أن تلك الإجراءات، أطلقت العد التنازلي لأسوأ سيناريو بعدما نفدت معظم مخزونات الغذاء وأصبح الوصول إلى المياه مستحيلًا.
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فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا.
فرار 420 ألف شخصوأضافت أنه على مدى الشهر والنصف الماضيين اضطر 420 ألف شخص إلى الفرار مرة أخرى.
وتعرضوا لإطلاق النار على طول الطريق، ووصلوا إلى ملاجئ مكتظة، حيث تقصف الخيام وكل المرافق.