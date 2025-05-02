شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن نفاد الغذاء والماء والوقود في غزة والان نبدء بالتفاصيل

نفاد معظم مخزونات الغذاء في غزة

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فرار 420 ألف شخص

الدمام - شريف احمد - دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى فتح المعابر الإنسانية في غزة، لوصول المساعدات والإمدادات لمستحقيها.وأشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولجا تشيريفكو اليوم إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت جميع منافذ الدخول أمام تدفق البضائع منذ شهرين.وأوضحت أن تلك الإجراءات، أطلقت العد التنازلي لأسوأ سيناريو بعدما نفدت معظم مخزونات الغذاء وأصبح الوصول إلى المياه مستحيلًا.فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا.وأضافت أنه على مدى الشهر والنصف الماضيين اضطر 420 ألف شخص إلى الفرار مرة أخرى.وتعرضوا لإطلاق النار على طول الطريق، ووصلوا إلى ملاجئ مكتظة، حيث تقصف الخيام وكل المرافق.