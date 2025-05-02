شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى: استهداف إسرائيل سفينة إغاثة متجهة لغزة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الباحثة بالمكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان ميرنا عمار، أن استهداف المسيرات الإسرائيلية لسفينة إغاثية متجهة إلى قطاع غزة الذى يعانى أشد المعاناة صعوبة في التاريخ الحديث، يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار والقانون الدولى والإنسانى.

وقالت الباحثة الدولية - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن القانون الدولي يحرم عرقلة وصول أي مساعدات إنسانية في حالة الحرب إلى المدنيين في أي دولة خاصة إذا كانوا يعانون من أزمة حادة من الجوع وانعدام الغذاء والأدوية ومستلزمات الحياة".

وأضافت أن هذا الانتهاك ليس الأول ولن يكون الأخير من قبل ممارسات قوات الاحتلال الممنهجة لقتل الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة لها وأهمها التجويع والتعطيش ومنع الأدوية، وفي المقابل هناك نفاد للمساعدات الإنسانية في القطاع بالفعل بحسب منظمات الأمم المتحدة العاملة في القطاع، منوهة بأن الحالة التي يجبر أهل غزة للعيش بها هي حالة غير إنسانية وتعد جريمة حرب وصولا الى الإبادة الجماعية.

وأوضحت: نعمل في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على رصد وتوثيق تلك الانتهاكات والشهادات ليكون الأساس فيما بعد لمحاسبة إسرائيل ، ونحاول قدر الإمكان رصد أكبر عدد ممكن من الانتهاكات والأوضاع الصعبة التي يعيش بها سكان القطاع ثم يرفع بها تقرير إلى الجهات المختصة منها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية لضرورة حثها على مباشرة التحقيقات لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها منذ بداية اندلاع الحرب على غزة وحتى اليوم. وتعرضت سفينة إغاثية كانت متجهة إلى غزة لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة قرب سواحل مالطا.

يشار إلى أن الأزمة والإنسانية الصحية في قطاع غزة تشهد تفاقما بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار الحصار المطبق على القطاع.

