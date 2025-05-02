شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين إثر تسرب نفطى فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة لتكرير البترول فى البحرين، اتخاذ جميع التدابير الوقائية حيال تسرب وقع صباح اليوم الجمعة، فى أحد صمامات الأمان فى إحدى وحدات الشركة، نتج عنه مصرع اثنين من الموظفين أثناء معاينتهم الوضع ميدانيًا فيما يتلقى موظف ثالث العلاج فى العناية المركزة فى أحد المستشفيات.

وأوضحت الشركة حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية والدفاع المدنى، إلى جانب فريق الطوارئ المختص بالشركة، باشرت التعامل مع الحادث، وتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية للوقاية والسلامة.

وذكرت الشركة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة حيث تم إيقاف التسرب واستكمال سير العمل، مع استمرار التركيز على سلامة الموظفين والمقاولين وحماية البيئة المحيطة، مؤكدةً بأنّ فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ إن لزم.