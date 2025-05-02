الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يشهد تمرين القوات الخاصة النخبة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان انطلاق تمرين القوات الخاصة النخبة في وزارة الدفاع، في المنطقة الشمالية الغربية اليوم، وشاهد في الوقت ذاته عرضًا مرئيًّا عن القوات الخاصة «النخبة»، والإمكانات التقنية والتنظيمية، التي تجسد رؤية الوزارة لتطوير قوات متخصصة ذات جاهزية عالية.

وقال عبر حسابه في منصة إكس:" شهدتُ تمرين القوات الخاصة النخبة بوزارة الدفاع، وسررتُ بما قُدم فيه من أداءٍ يعكس إمكانات قواتنا المسلحة في حماية أمن الوطن. تأتي القوات الخاصة النخبة استمرارًا لتحقيق رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتطوير الوزارة، وتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية".

شهدتُ تمرين القوات الخاصة النخبة بوزارة الدفاع، وسررتُ بما قُدم فيه من أداءٍ يعكس إمكانات قواتنا المسلحة في حماية أمن الوطن.

وتهدف الوزارة لإعداد وقيادة القوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح وسيادة السعودية وحمايتها من أي اعتداء خارجي والعمل مع كافة وزارات الدولة لتحـقـيـق الأمـن والاسـتـقـرار الوطني.

إذ تدافع الوزارة سيادة وأمن ووحدة واستقرار المملكة وحماية مقدساتها ومكتسباتها وثرواتها، وردع التهديد وهزيمة العدوان، وتحقيق التنسيق وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخليًا وخارجيًا لحماية أمن المملكة من التهديد الخارجي.