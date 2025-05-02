الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن.. والحوثي: استهدفنا قاعدة بحيفا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار، وفقا للسياسة المتبعة"، في إشارة إلى المخاوف من سقوط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات مباشرة أو أضرار نتيجة للهجوم.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرق منطقة حيفا. وأشار بيان بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة إلى أن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومة الاعتراضية في التصدي له".

كان الحوثيون في اليمن قد أطلقوا عددا من الصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل في الأيام التي تلت استئناف القوات الإسرائيلية للحرب على غزة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات أميركية شبه يومية، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس (آذار) إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.