شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مواصى خان يونس ومدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، فى قصف الاحتلال خيام النازحين فى مواصى خان يونس، وتكية شمال مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيام النازحين قرب مدينة أصداء الترفيهية شمال مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت تكية في محيط مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية إن 30 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم، جراء غارات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

