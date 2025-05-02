شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إلى "الجولاني".. ماذا قال وزير دفاع الاحتلال للرئيس السوري بعد قصف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة رسالة تحذير إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بأعقاب قصف إسرائيلي استهدف في وقت سابق من صباح اليوم محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وقال كاتس في منشور عبر منصة إكس "عندما يستيقظ الجولاني صباحا ويرى نتائج هجوم سلاح الجو الإسرائيلي سيدرك تماما أن إسرائيل عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الهجوم الجوي الذي شنه سلاح الجو في محيط القصر الرئاسي في دمشق، والذي أشرف عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يُعدّ رسالة تحذير واضحة للنظام السوري".

وتابع يسرائيل كاتس أن من واجب الشرع "حماية الدروز في ضواحي دمشق وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم"، مشيرا إلى أن من واجب "إسرائيل حماية الدروز في سوريا من الأذى، من أجل الدروز في إسرائيل"، بحسب المنشور.

وشهدت منطقتا جرمانا وصحنايا قرب العاصمة السورية دمشق يومين داميين من الاشتباكات المسلحة ذات الطابع الطائفى، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل، غالبيتهم من المقاتلين الدروز، وفق وسائل إعلام سورية.

وأوضحت أن القتال الذى اندلع يومى الثلاثاء والأربعاء أدى إلى مقتل 30 من عناصر قوات الأمن ومقاتلين يتبعون لوزارة الدفاع السورية، في مقابل مقتل 21 مسلحًا درزيًا، إضافة إلى 10 مدنيين بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.



