شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصليب الأحمر الدولي، أن الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام، مشيرا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.



وشدد الصليب الأحمر الدولي - وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الجمعة/ - على ضرورة احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية بقطاع غزة، موضحا أن تدهور الوضع الأمني في غزة يعرقل عمل موظفيه وشركاءه.



وحذر من أنه دون اتخاذ إجراءات فورية ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها، مضيفا أن المدنيين في غزة تُركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أنه دون استئناف فوري لإيصال المساعدات لن نتمكن من الاستمرار في تنفيذ برامجنا في قطاع غزة.