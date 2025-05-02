مطار بغداد الدولي يستأنف عمله بعد توقفه بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية الخميس استئناف الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي إن "الرحلات المغادرة والهابطة استؤنفت من مطار بغداد الدولي بعد توقف مؤقت إثر العاصفة الغبارية التي شهدتها العاصمة".

وشهدت بغداد الخميس عاصفة غبارية كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية، مما استدعى إيقاف عمل المطار بشكل مؤقت حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية.وأفادت هيئة الأنواء (الأحوال) الجوية العراقية بأن العواصف الغبارية تؤثر على مختلف دول المنطقة وليس العراق فقط. وقد ترافقت مع تصاعد واضح للغبار والعواصف الترابية، مما حجب ملامح الطقس الربيعي المعتاد لهذا الوقت من السنة، وهذه الحالة ظهرت اليوم كذلك الموافق الأول من أيار.