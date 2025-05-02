شكرا لقرائتكم خبر عن غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وسائل إعلامية فجر الجمعة، إن غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن القوات الأمريكية أغارت مرتين على منطقة عطان.

وأضافت أن قصفا أمريكيا استهدف بغارة منطقة عصر بمديرية الوحدة جنوب غربي العاصمة، بالإضافة إلى غارة على مديرية همدان.

ومساء الخميس 1 مايو، صرح مراسل RT بأن قصفا أمريكيا استهدف محيط مدينة صعدة شمال اليمن.

وأشارت قناة "المسيرة" إلى أن القوات الأمريكية نفذت 5 غارات على محيط مدينة صعدة.

وفي وقت سابق، أفاد المصدر ذاته بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد.

كما استهدفت 3 غارات أمريكية، صباح الخميس، مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد، وفق المصدر ذاته.

هذا، وأعلن البنتاجون الأربعاء أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف مارس.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، متوعدا بـ"القضاء عليها تماما".