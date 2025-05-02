الكاميرون تنضم إلى التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب تجت قيادة السعودية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاميرون، الخميس، انضمامها رسميا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم الانضمام بمقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويضم التحالف 42 دولة وأصبحت الكاميرون الدولة رقم 43 فيه.وشارك في المراسم الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والسفير الكاميروني لدى المملكة إيا تيجاني، وممثل الكاميرون في التحالف وممثلو الدول الأعضاء.

ورحب المغيدي بانضمام الكاميرون، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى الجهود الجماعية لمواجهة الإرهاب، وتعزز فعالية التنسيق والتكامل في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.كما نوّه بالدور الفاعل الذي تقوم به الكاميرون في التصدي للجماعات الإرهابية إقليميا ودوليا.

من جهته، أعرب السفير الكاميروني عن فخر بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكدا أهمية العمل الجماعي في التصدي للإرهاب.

وأواخر 2017، جرى أول اجتماع لمجلس وزراء دفاع "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" بالرياض والذي كان مثابة الانطلاقة الرسمية لخطوات تفعيل عمل التحالف.

وآنذاك، شهد الاجتماع تأكيد أنه "تحالف ليس موجها ضد أي دولة أو طائفة أو دين وهدفه محاربة الإرهاب".

ويضم التحالف في عضويته الآن 43 دولة أهمها الدول الخليجية ومصر، وتركيا، وباكستان، ونيجيريا، وماليزيا، والمغرب، وغيرها، ما يعكس طابعه الجامع وتمثيله الواسع للمجتمعات الإسلامية.

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية، في سبيل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.