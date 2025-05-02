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الأمم المتحدة: غزة تواجه الجوع والحصار وانهيار الرعاية الصحية

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الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار، إذ يثقل كاهله عدد كبير من الضحايا، ويعيقه الحصار الشامل الذي قطع الأدوية الأساسية واللقاحات والمعدات الطبية.
وأوضح المكتب أن العمليات الإنسانية تتعرض للعرقلة بسبب النشاط العسكري الموسع، الأمر الذي أدى إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإمدادات التجارية لـ 60 يومًا، علاوة على مقتل عمال الإغاثة في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلية وقصفها الجوي والبري والبحري على غزة منذ 18 مارس الماضي.
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العدوان على غزة

وحذر من تفاقم الوضع الحالي جراء ما يتعرض له السكان في غزة خاصة الأطفال من إصابات وعنف وصدمات نفسية ونقص التعليم.
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كما يهدد الحصار الشامل الذي يدخل شهره الثالث بإغلاق المطابخ المجتمعية، وهي أحد آخر شرايين الحياة المتبقية في القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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