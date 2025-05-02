شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غزة تواجه الجوع والحصار وانهيار الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار، إذ يثقل كاهله عدد كبير من الضحايا، ويعيقه الحصار الشامل الذي قطع الأدوية الأساسية واللقاحات والمعدات الطبية.وأوضح المكتب أن العمليات الإنسانية تتعرض للعرقلة بسبب النشاط العسكري الموسع، الأمر الذي أدى إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإمدادات التجارية لـ 60 يومًا، علاوة على مقتل عمال الإغاثة في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلية وقصفها الجوي والبري والبحري على غزة منذ 18 مارس الماضي.وحذر من تفاقم الوضع الحالي جراء ما يتعرض له السكان في غزة خاصة الأطفال من إصابات وعنف وصدمات نفسية ونقص التعليم.كما يهدد الحصار الشامل الذي يدخل شهره الثالث بإغلاق المطابخ المجتمعية، وهي أحد آخر شرايين الحياة المتبقية في القطاع.