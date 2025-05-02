شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تحذر من مخطط الاحتلال لتغيير معالم شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس أن تصاعد عمليات الهدم التي ينفذها جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، والتي تتركز في جنين وطولكرم، والتي تترافق مع قرارات هدم جديدة بحق أكثر من 100 بناية في مخيمي طولكرم ونور شمس، هي امتداد لمخطط الاحتلال الهادف إلى الضم والتهجير بالقوة والبطش، وتغيير معالم شمال الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني.

وقالت الحركة في بيان لها : إنّ هذه الانتهاكات الوحشية بحق الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

كما دعت الحركة لتحرّك عاجل من كل أحرار العالم لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة حكومة الاحتلال الإرهابية على جرائمها وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وختمت الحركة بيانها : ندعو شعبنا في الضفة الغربية، للتوحد خلف خيار المقاومة الشاملة، دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة، فصمود شعبنا ومقاومته الباسلة هي صمام الأمان لإفشال كل مخططات الاحتلال الذي لن يكتب له البقاء على أرضنا مهما تمادى في بطشه وإجرامه.