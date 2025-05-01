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متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إسرائيل تغلق معابر غزة منذ شهرين

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متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إسرائيل تغلق معابر غزة منذ شهرين

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القاهرة - سامية سيد - قالت أولجا شيريفكيو، متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن إسرائيل تغلق المعابر في قطاع غزة منذ شهرين أمام المساعدات الإنسانية.

وطالبت خلال مداخلة قناة القاهرة الإخبارية، المجتمع الدولي، بحماية المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت أنه على المجتمع الدولي، أن يحبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الأممية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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