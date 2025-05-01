شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إسرائيل تغلق معابر غزة منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أولجا شيريفكيو، متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن إسرائيل تغلق المعابر في قطاع غزة منذ شهرين أمام المساعدات الإنسانية.

وطالبت خلال مداخلة قناة القاهرة الإخبارية، المجتمع الدولي، بحماية المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت أنه على المجتمع الدولي، أن يحبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الأممية.