شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مدن مغربية، صباح اليوم الخميس ، هزة أرضية شعر بها المواطنون حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وبحسب بيانات موقع دولي متخصص في رصد الزلازل، فإن مركز الهزة تم تحديده بمنطقة الرماني التابعة لإقليم الخميسات، قرب العاصمة الرباط، حيث بلغت شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر.

وقد شعر بها سكان الرباط وبني ملال بدرجات متفاوتة.

واثارت الهزة الأرضية حالة من القلق والارتباك في صفوف المغاربة ، حيث سارع العديد منهم إلى التعبير عن تخوفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مخافة تكرار مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في وقت سابق.