شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إغلاق مطار بغداد الدولى بشكل مؤقت لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إغلاق مطار بغداد بشكل مؤقت لسوء الأحوال الجوية، وذلك على خلفية العاصفة الغبارية التى شهدتها العاصمة.



وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "تم إغلاق مطار بغداد الدولى بشكل مؤقت (لمدة ساعة) بسبب سوء الأحوال الجوية، أمام الطائرات المغادرة أو الهابطة".



وأضاف أن "المجال الجوى العراقى مفتوح والرحلات تسير بإنسيابية وبشكل طبيعي، لكن تم إغلاق مطار بغداد أمام الطائرات المغادرة والهابطة على أن تعود الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية".



وتعرضت بغداد، مساء اليوم الخميس، لعاصفة غبارية تسببت بتراجع مدى الرؤية.