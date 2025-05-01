شكرا لقرائتكم خبر عن منذ فجر اليوم.. 24 شهيدًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف منزل في خان يونس

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس إلى 24 فلسطينيًا.واستشهد فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، برصاص مسيّرة إسرائيلية اليوم الخميس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع عمليات قصف للمنازل في أحياء شرق المدينة.كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينتي خان يونس ودير البلح.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.كما استشهد فلسطيني وأصيب 5 بجروح، جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.