شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إنه يجب إعادة فتح المعابر وسكان غزة لا يمكنهم الانتظار أكثر، مؤكدة " لدينا ولدى شركائنا مساعدات منقذة للحياة تنتظر على حدود قطاع غزة".

وأضافت " مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة، مشيرة إلى أنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ نحو شهرين".