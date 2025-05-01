اخبار الخليج

الأونروا: مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة

0 نشر
0 تبليغ

الأونروا: مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إنه يجب إعادة فتح المعابر وسكان غزة لا يمكنهم الانتظار أكثر، مؤكدة " لدينا ولدى شركائنا مساعدات منقذة للحياة تنتظر على حدود قطاع غزة".

وأضافت " مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة، مشيرة إلى أنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ نحو شهرين".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements