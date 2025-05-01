شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل فى قصف مسيرات إسرائيلية دير البلح وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلى من طائرات مسيرة استهدفت مدينتى دير البلح، وغزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل، بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت حى الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني، وأصيب العشرات، فى غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت منزلا قرب مخبز البنا فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء فى الغارات الإسرائيلية التى استهدفت القطاع منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا.



من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون، منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا، ورشوا غاز الفلفل على عدد من الناشطين الأجانب وسكان التجمع.



كما حطم مستوطنون خلايا شمسية، ومضخات لسحب المياه لأحد الفلسطينيين فى خربة الدير بالأغوار الشمالية.



ويأتى هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق التجمعات البدوية، ويهدف إلى تقويض صمود الفلسطينيين بالأغوار.