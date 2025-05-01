الخليج اليوم .. رسميا.. لوبيتيغي مدربا لمنتخب قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا تعيين الإسباني جولين لوبيتيغي كمدرب جديد لمنتخب قطر الأول، ليخلف مواطنه الإسباني لويس غارسيا في هذا المنصب.

وتمت مراسم توقيع العقد صباح اليوم الخميس في العاصمة الدوحة بحضور جاسم بن راشد البوعينين، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وذكر الاتحاد القطري في بيان رسمي: "سيبدأ لوبيتيغي مسيرته التدريبية الأولى مع العنابي بقيادة المنتخب الوطني الأول في المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم 2026. حيث ستكون مهمته الأولى ضد منتخب إيران يوم 5 يونيو 2025، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، تليها مباراة (خارج أرضه) ضد منتخب أوزبكستان في طشقند في 10 يونيو 2025".

ويملك لوبيتيغي البالغ من العمر 58 عاما، مسيرة حافلة بالتجارب التدريبية بدأت بقيادة رايو فاييكانو ثم تولى تدريب فريق الرديف بنادي ريال مدريد قبل تدريب منتخب الشباب الإسباني.

وقاد المدرب الإسباني فريق بورتو البرتغالي قبل تدريب منتخب بلاده الأول في الفترة بين 2016 إلى 2018، كما تولى تدريب ريال مدريد لعدة أشهر عام 2018.

وأشرف لوبيتيغي على تدريب إشبيلية ثم رحل للدوري الإنجليزي لقيادة وولفرهامبتون ثم وست هام يونايتد.

وكان الاتحاد القطري أعلن إنهاء التعاقد مع مدرب "العنابي" السابق لويس غارسيا بالتراضي بين الطرفين، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتحديدا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تعرض الفريق لخسارة قاسية أمام قيرغيزستان صعبت من مهمته في التأهل مباشرة إلى المونديال.

المصدر: وكالات