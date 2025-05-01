شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم السريع يقصف القصر الجمهوري في الخرطوم بمدفعية بعيدة المدى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت قوات الدعم السريع اليوم الخميس القصر الجمهوري في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بقصف مدفعي بعيد المدى، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس، إن القصف انطلق من منطقة الصالحة جنوب أم درمان في الخرطوم الكبرى، وطال كذلك مقر وزارة المعادن في المنطقة الحكومية في العاصمة.

ولم ترد تقارير بحدوث إصابات جراء القصف.

استمرار قصف الدعم السريع

وكانت قوات الدعم السريع قصفت يوم السبت مقر القيادة العامة للجيش السوداني بقذائف مدفعية بعيدة المدى.

وأتى استهداف مواقع تابعة للجيش بعد أسابيع من إعلان الأخير إخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم.



وأطلق الجيش السوداني في مارس عملية واسعة من وسط البلاد أفضت إلى استعادة السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، ومواقع حيوية أخرى انتهت بإعلان قائد الجيش "الخرطوم حرة".

معاقل الدعم السريع

وما زالت قوات الدعم السريع تحتفظ بمعاقلها في جنوب وغرب أم درمان التي تنطلق منها هجماتها الأخيرة على الجيش السوداني.

وتستمر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 متسببة في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، ما أدى لأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.