شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان و العراق تبحثان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني اليوم الخميس، مع فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق، علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ومتابعتها في مختلف المجالات الرامية إلى تعميق المصالح المشتركة وتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وتناول الوزيران، خلال اللقاء، - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - عددا من التطورات الإقليميّة والدوليّة، مؤكّديْن على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم كافة جهود ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر الحلول السلمية والحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.