شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة لـ52.418 والإصابات لـ118.091 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، عن مصادر طبية فلسطينية قولها: إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 118,091، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 18 شهيدا، و77 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 2,326 شهيدا، و 6,050 إصابة.