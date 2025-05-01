شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدًا و77 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 18 فلسطينيًا استُشهدوا، وأُصيب 77 آخرون، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس إلى 2,326 شهيدًا و6,050 مصابًا.



وأضافت المصادر، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 بلغ 52,418 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما بلغت حصيلة الإصابات 118,091 إصابة.



وأكدت أن فرق الإنقاذ لا تزال عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض، بسبب استمرار القصف على مناطق متفرقة في القطاع.