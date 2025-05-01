شكرا لقرائتكم خبر عن القدس المحتلة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول المصلين للمسجد.وفي موضوع متصل، هاجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل، واعتدوا على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.