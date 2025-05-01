اخبار الخليج

القدس المحتلة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • القدس المحتلة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا 1/2
  • القدس المحتلة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن القدس المحتلة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول المصلين للمسجد.
وفي موضوع متصل، هاجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل، واعتدوا على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا