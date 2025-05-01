اخبار الخليج

الكويت وفرنسا تنفذان تمرينا بحريا مشتركا الأحد المقبل

0 نشر
0 تبليغ

الكويت وفرنسا تنفذان تمرينا بحريا مشتركا الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وفرنسا تنفذان تمرينا بحريا مشتركا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ القوات البحرية الكويتية ونظيرتها الفرنسية تمرينا مشتركا ضمن فعاليات تمرين "النسيم العربي المشترك 2025" يوم الأحد المقبل.

وذكر الجيش الكويتي، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أن التمرين، الذي يستمر يومين، سينفذ في ميدان الرماية البحري الواقع على مسافة 5ر16 ميلا بحريا شرق "رأس الجليعة"، امتدادا لجزيرة "قاروه"، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق "رأس الزور" ، امتدادا إلى جزيرة "أم المرادم".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements