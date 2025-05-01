شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وفرنسا تنفذان تمرينا بحريا مشتركا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ القوات البحرية الكويتية ونظيرتها الفرنسية تمرينا مشتركا ضمن فعاليات تمرين "النسيم العربي المشترك 2025" يوم الأحد المقبل.

وذكر الجيش الكويتي، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أن التمرين، الذي يستمر يومين، سينفذ في ميدان الرماية البحري الواقع على مسافة 5ر16 ميلا بحريا شرق "رأس الجليعة"، امتدادا لجزيرة "قاروه"، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق "رأس الزور" ، امتدادا إلى جزيرة "أم المرادم".