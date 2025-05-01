شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السيطرة عليه.. انفجار خط غاز يودي بحياة 3 أشخاص في 6 أكتوبر بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين في حادث اندلاع حريق في خط غاز طبيعي بطريق الواحات أمام مدخل مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بمصر. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الناتج.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة أمس الأربعاء، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة لهب بسبب انفجار خط غاز بحدائق أكتوبر. ودفعت السلطات بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بعدد 6 سيارات إطفاء.وحسب بيان وزارة الصحة المصرية، تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في الحادث. تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة. وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.