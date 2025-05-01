شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم "الولجة" شمال غرب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الولجة، وداهمت منزل الأسير المحرر حمدي معروف الأطرش وفتشته ، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



من ناحية اخرى ، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية ومنع مرور المواطنين عبرهما في كلا الاتجاهين، للوصول إلى أماكن عملهم.



ويشهد الحاجزين منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم.