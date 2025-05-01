شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: 7 شهداء في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن سقوط 7 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة خلال شهر مارس الماضى.

وأشار مكتب "أوتشا" - في بيان يوم أمس الأربعاء - إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، موضحا أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.