شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 1.488 لغم زرعها الحوثي باليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مشروع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 1.488 لغم زرعتها المليشيات الحوثية خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2025 في مختلف المحافظات.



وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الخميس - أن من بين الالغام المنزوعة، ثلاثة ألغام مضادة للأفراد و46 لغماً مضاداً للدبابات و1.437 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.



وأشار إلى أن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أبريل حتى الآن بلغت 4.036 لغم، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 490 ألفًا و144 لغما، بعد أن زرعت عشوائيا في مختلف المحافظات لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن وزرع الخوف في قلوب الآمنين.



يذكر أن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني يهدف لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك من خلال زرع الأمان في اليمن.