شكرا لقرائتكم خبر عن معربًا عن صدمته.. جوتيريش يصف الوضع في دارفور بـ "الكارثي" والان نبدء بالتفاصيل

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هجمات الدعم السريع على دارفور

احتياجات السكان هائلة

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته حيال الوضع الكارثي في دارفور غرب السودان، حيث تتواصل الهجمات الدامية، بحسب ما أعلن الأربعاء المتحدث باسمه فرحان حق.وقال حق للصحفيين إن جوتيريش "يشعر بالصدمة حيال الوضع الكارثي أكثر فأكثر في ولاية شمال دارفور السودانية، في ظل تواصل الهجمات الدامية على عاصمتها الفاشر".وهذه المدينة محاصرة من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والتي تحارب الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ سنتين.وبعد استعادة الجيش للعاصمة السودانية الخرطوم في مارس الماضي، كثفت قوات الدعم السريع هجماتها على دارفور، في مسعى إلى تعزيز سيطرتها على المنطقة، واستولت خصوصًا على مخيم زمزم للاجئين بالقرب من الفاشر الذي أصبح شبه خالٍ.وبعد اضطرار أكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من المخيم، أعرب جوتيريش عن قلقه أيضًا في ضوء معلومات تفيد بحالات مضايقة وتخويف واحتجاز تعسفي لنازحين في نقاط تفتيش.وأشار فرحان حق إلى تقارير عن "مجازر" ارتكبت خلال الأيام الأخيرة في أم درمان في ولاية الخرطوم، مؤكّدا أن احتياجات السكان هائلة في وضع كهذا.وأعلنت الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي وزع مواد غذائية في "وسط مدينة الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل سنتين".