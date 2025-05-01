محافظ ريف دمشق: الأمن العام اعتقل عددا من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا

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القاهرة - سامية سيد - صرح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ بأن الأمن العام اعتقل عددا من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا، مؤكدا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الشيخ في مؤتمر صحفي: "مجموعات خارجة عن القانون تسللت إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام".

وأضاف الشيخ: "قمت مع محافظي السويداء والقنيطرة بزيارة أشرفية صحنايا والتقينا بالفعاليات الاجتماعية وأكدنا ضرورة عودة مؤسسات الدولة".

وتابع: "طائرة إسرائيلية استهدفت قوات الأمن في أشرفية صحنايا ما أدى لمقتل أحد رجال الأمن".

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة "على مسافة واحدة من جميع أبناء سوريا والحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع".

وختم الشيخ قائلا: "نؤكد على عدم التسامح أو التهاون مع الإساءة للمقدسات الدينية وعلى رأسها الرسول الكريم، الأمن العام اعتقل عددا من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا، ولا بد من حصر السلاح بيد الدولة".

وفي وقت سابق، أكد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا بريف محافظة دمشق.

وفي كلمة له أيضا في إطار الاحتفالية، أكد وزير الطاقة إيلي كوهين أن العلاقة بين دولة اسرائيل والطائفة الدرزية هي علاقة عابرة للحدود مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بالطائفة".

ومن جهة أخرى، تستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد مما أثار غضبا واسعا بين السكان.